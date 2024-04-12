Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:27
Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» (ФКП «ППЗ») 4 апреля обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с химкомпании ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» 484,6 млн рублей неосновательного обогащения. На материалы дела из картотеки суда обратил внимание Business Class.
Истец потребовал арестовать банковские счета и недвижимое имущество организации. На следующий день, 5 апреля, краевой арбитраж принял иск к производству, но отказал оборонному предприятию в аресте денег и недвижимости «Соленис Технолоджис МСП». По мнению суда, оснований для принятия обеспечительных мер нет. Следующее заседание состоится 27 мая. Третьим лицом по делу выступает территориальное управление Росимущества.
Ранее сообщалось, что в конце 2023 года суд удовлетворил иск Росимущества об обязательствах химической компании покинуть площадку одного из цехов оборонного предприятия. Договор об аренде был заключен еще в 1995 году. Суд согласился в истцом в том, что «Соленис» незаконно находится на территории Пермского порохового завода.