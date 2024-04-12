Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года суд удовлетворил иск Росимущества об обязательствах химической компании покинуть площадку одного из цехов оборонного предприятия. Договор об аренде был заключен еще в 1995 году. Суд согласился в истцом в том, что «Соленис» незаконно находится на территории Пермского порохового завода.