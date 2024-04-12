Пермяк напал на представителя банка из-за просьбы дать паспорт

В момент, когда сотрудник попросил у злоумышленника паспорт, он вместо него достал из кармана нож, а затем несколько раз ударил сотрудника в район плеча. В суде обвиняемый признал вину. Он объяснил, что просто был пьян, трезвым он бы такого поступка не совершил. Мужчина просто разозлился на просьбу дать паспорт, так как документа с собой не было.