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Пермяк напал на представителя банка из-за просьбы дать паспорт

Пермяк напал на представителя банка из-за просьбы дать паспорт

12 апреля 2024, 08:28
Фото: ideogram.ai
Мужчина разозлился, так как с собой у него документа не было.

Жителя Очера осудили за нападение на представителя банка. Ранее судимый мужчина заказал на сайте банка «Тинькофф» карту. Через пять дней она была готова. Клиент и представитель учреждения договорились о встрече. Сотрудник приехал к мужчине, предложил сесть ему в машину.

В момент, когда сотрудник попросил у злоумышленника паспорт, он вместо него достал из кармана нож, а затем несколько раз ударил сотрудника в район плеча. В суде обвиняемый признал вину. Он объяснил, что просто был пьян, трезвым он бы такого поступка не совершил. Мужчина просто разозлился на просьбу дать паспорт, так как документа с собой не было.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на три года за это преступление, также учитывалось наказание по предыдущему приговору. Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но это не удалось.

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#Суд#Пермь#Разбойное нападение#Нападение
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