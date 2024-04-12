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Пермяк за два дня обманул семерых пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Пермяк за два дня обманул семерых пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

12 апреля 2024, 03:50
Фото: ideogram.ai
Мужчине грозит до 10 лет колонии.

В Соликамске будут судить курьера, который похитил за два дня у семи пенсионеров 1,5 млн рублей. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, мужчину будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой).

Мужчина выполнял роль курьера в преступной схеме. Деньги ему передавали пенсионеры, которых убедили, что их родственники попали в беду. Потерпевшие отдавали ему от 100 до 500 тыс. рублей, часть средств он оставлял себе, а остальные — перечислял организаторам. Курьером преступник подрабатывал в феврале 2024 года.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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