Пермяк за два дня обманул семерых пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Мужчина выполнял роль курьера в преступной схеме. Деньги ему передавали пенсионеры, которых убедили, что их родственники попали в беду. Потерпевшие отдавали ему от 100 до 500 тыс. рублей, часть средств он оставлял себе, а остальные — перечислял организаторам. Курьером преступник подрабатывал в феврале 2024 года.