Пермяк за два дня обманул семерых пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В Соликамске будут судить курьера, который похитил за два дня у семи пенсионеров 1,5 млн рублей. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, мужчину будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой).
Мужчина выполнял роль курьера в преступной схеме. Деньги ему передавали пенсионеры, которых убедили, что их родственники попали в беду. Потерпевшие отдавали ему от 100 до 500 тыс. рублей, часть средств он оставлял себе, а остальные — перечислял организаторам. Курьером преступник подрабатывал в феврале 2024 года.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.