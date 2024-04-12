Пермякам частично компенсируют отдых детей в палаточных лагерях

Предложение касается компенсации на отдых детей в палаточных лагерях. Родители в Прикамье смогут получить сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки на отдых ребят в лагерях палаточного типа. Если законопроект будет принят, то получить компенсации пермяки смогут уже этим летом. Как рассказали в пресс-службе парламента Пермского края, мерой поддержки в этом году смогут воспользоваться до 1 тыс. детей.