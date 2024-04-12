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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Жители Прикамья смогут получать компенсации за отдых детей в палаточных лагерях

Пермякам частично компенсируют отдых детей в палаточных лагерях

12 апреля 2024, 08:19
Фото: ideogram.ai

Жители Прикамья смогут получать компенсации за отдых детей в палаточных лагерях

Идею планируется воплотить в жизнь уже этим летом.

В Прикамье планируется расширить меры государственной поддержки на детский отдых. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края внес губернатор региона Дмитрий Махонин.

Предложение касается компенсации на отдых детей в палаточных лагерях. Родители в Прикамье смогут получить сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки на отдых ребят в лагерях палаточного типа. Если законопроект будет принят, то получить компенсации пермяки смогут уже этим летом. Как рассказали в пресс-службе парламента Пермского края, мерой поддержки в этом году смогут воспользоваться до 1 тыс. детей.

Сейчас родителям в Прикамье предоставляется компенсация стоимости путевок в детские лагеря. Объем льготы зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от величины дохода, семья может получить компенсацию от 30% до 100% от стоимости путевки. Для нуждающихся многодетных семей и детей-инвалидов стоимость путевки возмещается полностью.

Проект закона депутаты регионального парламента планируют рассмотреть в мае.

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