Пермякам частично компенсируют отдых детей в палаточных лагерях

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Прикамье планируется расширить меры государственной поддержки на детский отдых. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края внес губернатор региона Дмитрий Махонин.
Предложение касается компенсации на отдых детей в палаточных лагерях. Родители в Прикамье смогут получить сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки на отдых ребят в лагерях палаточного типа. Если законопроект будет принят, то получить компенсации пермяки смогут уже этим летом. Как рассказали в пресс-службе парламента Пермского края, мерой поддержки в этом году смогут воспользоваться до 1 тыс. детей.
Сейчас родителям в Прикамье предоставляется компенсация стоимости путевок в детские лагеря. Объем льготы зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от величины дохода, семья может получить компенсацию от 30% до 100% от стоимости путевки. Для нуждающихся многодетных семей и детей-инвалидов стоимость путевки возмещается полностью.
Проект закона депутаты регионального парламента планируют рассмотреть в мае.