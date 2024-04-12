Пермякам навязывают дорогие услуги в отделениях «Почты России»

Представители «Почты России» заявили, что подобное поведение сотрудников не массовое, однако были проведены проверки, сотрудников дополнительно обучили. Антимонопольщики рекомендовали разместить в отделениях информацию о том, что недопустимо отказывать в предоставлении дешевых услуг. Представители почты добавили, что исполнят рекомендации в этом месяце.