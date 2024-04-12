Пермякам навязывают дорогие услуги в отделениях «Почты России»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Пермяки начали жаловаться на навязывание услуг в отделениях почтовой связи. Антимонопольщики отмечают, что пермяки говорят о нескольких проблемах:
Пермское УФАС провело совещание с представителями местного филиала «Почты России», краевых управлений Роскомнадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры. Представители почты отметили, что страховки при оплате услуг ЖКХ носят рекомендательный характер. Кроме того, нет документов, запрещающих принимать посылки или письма без определенных условий.
Представители «Почты России» заявили, что подобное поведение сотрудников не массовое, однако были проведены проверки, сотрудников дополнительно обучили. Антимонопольщики рекомендовали разместить в отделениях информацию о том, что недопустимо отказывать в предоставлении дешевых услуг. Представители почты добавили, что исполнят рекомендации в этом месяце.