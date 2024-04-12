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Пермякам навязывают дорогие услуги в отделениях «Почты России»

Пермякам навязывают дорогие услуги в отделениях «Почты России»

12 апреля 2024, 07:08
Фото: ideogram.ai
Представители почты заявили, что провели дополнительное обучение сотрудников, чтобы это не повторялось.
Сюжет
Уфас

Пермяки начали жаловаться на навязывание услуг в отделениях почтовой связи. Антимонопольщики отмечают, что пермяки говорят о нескольких проблемах:

  • сотрудники отказываются принимать и отправлять простые заказные письма без предварительной регистрации на сайте «Почты России»;
  • сотрудники, ссылаясь на внутреннее распоряжение, не принимают посылки первого класса, предлагают отправлять их через EMS, что дороже;
  • пермякам навязывают страховки при оплате услуг ЖКХ через отделения.

Пермское УФАС провело совещание с представителями местного филиала «Почты России», краевых управлений Роскомнадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры. Представители почты отметили, что страховки при оплате услуг ЖКХ носят рекомендательный характер. Кроме того, нет документов, запрещающих принимать посылки или письма без определенных условий.

Представители «Почты России» заявили, что подобное поведение сотрудников не массовое, однако были проведены проверки, сотрудников дополнительно обучили. Антимонопольщики рекомендовали разместить в отделениях информацию о том, что недопустимо отказывать в предоставлении дешевых услуг. Представители почты добавили, что исполнят рекомендации в этом месяце.

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#Уфас#Пермь#Почта россии#Антимонопольщики#Почта
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