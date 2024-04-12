По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека

По ул. Героев Хасана в направлении ул. Чкалова двигался Mercedes, водитель которого в районе дома № 30 по ул. Героев Хасана сбил пешехода, 42-летнюю женщину. В результате автоаварии женщина погибла. Водитель с места ДТП скрылся.