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По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека

По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека

12 апреля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Водитель легковушки скрылся с места ДТП.
Сюжет
Дтп

Сегодня около 4 часов утра в Свердловском районе Перми произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.

По ул. Героев Хасана в направлении ул. Чкалова двигался Mercedes, водитель которого в районе дома № 30 по ул. Героев Хасана сбил пешехода, 42-летнюю женщину. В результате автоаварии женщина погибла. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили личность водителя иномарки. Им оказался 36-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции.

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#Происшествия#Дтп#Пермь
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