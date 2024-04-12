По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:47
Сегодня около 4 часов утра в Свердловском районе Перми произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.
По ул. Героев Хасана в направлении ул. Чкалова двигался Mercedes, водитель которого в районе дома № 30 по ул. Героев Хасана сбил пешехода, 42-летнюю женщину. В результате автоаварии женщина погибла. Водитель с места ДТП скрылся.
Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили личность водителя иномарки. Им оказался 36-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции.