Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

Полиция Прикамья не нашла нарушений в деятельности секс-отеля. Речь идет о гостинице на улице Сибирской, находящейся во дворе департамента образования города. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.