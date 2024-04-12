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Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

12 апреля 2024, 07:41
Фото: 1MI
Просьба провести проверку заведения поступило от администрации города.

Полиция Прикамья не нашла нарушений в деятельности секс-отеля. Речь идет о гостинице на улице Сибирской, находящейся во дворе департамента образования города. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудниками правоохранительных органов была организована проверка деятельности заведения. «Нарушений действующего законодательства не выявлено», сообщили в полиции.

Просьба проверить отель на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) поступило от мэрии. Администрация Ленинского района также не нашли нарушений в работе заведения.

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#Пермь#Россия#Полиция#Администрация#Законодательство#Проверка#Нарушения#Экстремистская организация#Мэрия#Ленинский район#Секс-отель
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