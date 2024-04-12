Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Полиция Прикамья не нашла нарушений в деятельности секс-отеля. Речь идет о гостинице на улице Сибирской, находящейся во дворе департамента образования города. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудниками правоохранительных органов была организована проверка деятельности заведения. «Нарушений действующего законодательства не выявлено», сообщили в полиции.
Просьба проверить отель на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) поступило от мэрии. Администрация Ленинского района также не нашли нарушений в работе заведения.