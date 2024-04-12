Река Урал продолжает постепенно затапливать Оренбург

По данным на полночь 12 апреля уровень воды составлял 1 тыс. 103 см, в 02:00 — 1 тыс. 109 см, в 04:00 — 1 тыс. 115 см. И вода по-прежнему продолжает прибывать. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщал, что уровень воды в Урале около Оренбурга достиг максимума за всю историю наблюдений, сообщают «Новые известия».