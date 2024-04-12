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Уровень воды в реке Урал достиг исторического максимума

Река Урал продолжает постепенно затапливать Оренбург

12 апреля 2024, 06:10
Фото: 56orb.ru

Уровень воды в реке Урал достиг исторического максимума

Из зоны подтопления продолжают эвакуироваться жители.

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга продолжает подниматься. К сегодняшнему утру, 12 апреля, он вырос до 1 тыс. 115 см, сообщили в районной администрации.

По данным на полночь 12 апреля уровень воды составлял 1 тыс. 103 см, в 02:00 — 1 тыс. 109 см, в 04:00 — 1 тыс. 115 см. И вода по-прежнему продолжает прибывать. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщал, что уровень воды в Урале около Оренбурга достиг максимума за всю историю наблюдений, сообщают «Новые известия».

По статистике, на вчерашнее утро 11 апреля в регионе были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков. Из зон подтопления эвакуировались 7,8 тыс. жителей, среди них 2,1 тыс. детей.

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