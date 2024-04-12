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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Как поймать карася весной: советы рыбаков

Рыбаки рассказали, как поймать карася

12 апреля 2024, 12:50
Фото: vk.com/fishingclub24

Как поймать карася весной: советы рыбаков

Любители рыбалки поделились рекомендациями в социальных сетях. Публикуем главное.

После таяния льда на водоемах рыбы начинают выплывать из зимовальных ям и усиленно кормятся перед нерестом. При прогреве воды до +6-10° активными становятся и караси. Период «преднерестового жора» у них длится 2-3 недели. До нерестовой поры их можно будет поймать — советами поделились в сообществе «Был замечен на рыбалке» в соцсети «ВКонтакте».

Поймать карася можно в конце весны — с конца апреля до двадцатых чисел мая.

Время и место

Хорошо клюет карась после восхода солнца и вечером. При ясной погоде поймать эту рыбу можно в течение всего дня, но есть шанс клева и в теплую пасмурную погоду. Во время перемены погоды клев прекращается.

Наиболее подходящие места для рыбалки можно увидеть невооруженным взглядом. Во время весеннего жора карась активно роется в иле, поднимая со дна муть и пузырьки. Также камыш и тростник колышется, когда в них плавают караси.

Весной стайки карасей подходят ближе к берегу, туда, где вода хорошо прогревается солнцем. В затемненных местах ловля идет плохо.

Прикормка

Весенний карась очень голоден, и его можно ловить в большом количестве, при условии, что вы выбрали правильное солнечное место и погода стоит ясная. Но для более результативной ловли рыбаки рекомендуют немного прикормить карасей. Важный момент: приманка должна быть не очень сытной и привлекать добычу своим запахом.

В качестве основы для прикормки можно использовать панировочные сухари. В них можно добавить немного размолотого печенья или манной крупы. Либо готовый корм для карповых рыб продается в рыболовных магазинах.

Важно добавлять в прикормку «животные» ингредиенты — например, мелко нарезанного дождевого червя или мелкого мотыля. Лучше всего карась будет клевать на них, однако опытные рыбаки рекомендуют пробовать новые прикормки — кукурузу, перловку, макароны или даже пастилу. Желательно добавить в приманку загуститель.

Леска

При ловле карася нужно использовать плетеную леску, которая почти не растягивается и точно передает поклевки карася. На поводок длиной не более 30 см можно использовать моно-леску, в сечение диаметром 0,12-0,16 мм. Шнур на поводке использовать не стоит.

Кормушка и крючки

Рыболовы рекомендуют использовать кормушки, легко скользящие по дну. Для ловли карася подойдут кормушки 5-20 граммов круглой формы. На течении не рекомендуется использовать кормушки прямоугольной формы.

Караси ловятся на крючки №3-4. У этих рыб небольшой рот, после подсечки они часто цепляются за крючок губами и редко заглатывают насадку с крючком целиком.

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