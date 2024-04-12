Рыбаки рассказали, как поймать карася

Весенний карась очень голоден, и его можно ловить в большом количестве, при условии, что вы выбрали правильное солнечное место и погода стоит ясная. Но для более результативной ловли рыбаки рекомендуют немного прикормить карасей. Важный момент: приманка должна быть не очень сытной и привлекать добычу своим запахом.