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Специалисты системы ОМС озвучили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта

Специалисты системы ОМС озвучили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта

12 апреля 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности в мире. Во многом качество и продолжительность жизни пациентов с подобными заболеваниями зависят от регулярного наблюдения врачей соответствующих специальностей за их состоянием.

В Фонде ОМС рассказали, что нужно для того, чтобы встать на учет и систематически контролировать свое здоровье, сообщает aif.ru.

Такое жизнеугрожающее состояние, как инфаркт, в основном становится следствием сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как правило, сначала у пациента развивается гипертоническая болезнь — длительное повышение артериального давления, которое может стать причиной поражения тканей мозга, сердца и почек.

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, в последние годы система ОМС ориентирована на развитие превентивной медицины. Профилактика позволяет предотвратить развитие многих недугов, сохраняя здоровье надолго.

Во избежание развития сосудистой катастрофы следует регулярно проходить динамическое наблюдение у специалиста с целью поддержания оптимального уровня артериального давления, устранения факторов риска, обследования органов-мишеней.

Для этих целей в стране организовано диспансерное наблюдение. Оно устанавливается при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3-й степени» и осуществляется врачом-терапевтом.

Частоту диспансеризации пациента устанавливает врач. Его решение базируется на определении степени сердечно-сосудистых рисков, но не может производиться реже одного раза в год в случае, если течение заболевания стабильно.

Осматривать пациентов со средним и низким риском, постоянно контролирующих свое артериальное давление, рекомендовано с интервалом в четыре-шесть месяцев.

Согласно заявлению советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, получающим лишь немедикаментозное лечение, рекомендовано прохождение диспансерных осмотров не реже чем раз в три месяца. Такая же частота посещения врача рекомендована тем, кто не придерживается лечения, полагая, что снижение артериального давления — это причина не проходить лекарственную терапию.

Для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, разработан особый алгоритм диспансеризации. В случае стабильного течения частота диспансерного посещения кардиолога не должна быть менее двух раз в год.

Эксперты системы ОМС отмечают, что проблемы с сердцем относятся к жизнеугрожающим состояниям. В случае обнаружения у себя подобных симптомов следует срочно обратиться к врачу или вызвать бригаду скорой помощи.

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