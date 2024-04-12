Специалисты системы ОМС озвучили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Фонде ОМС рассказали, что нужно для того, чтобы встать на учет и систематически контролировать свое здоровье, сообщает aif.ru.
Такое жизнеугрожающее состояние, как инфаркт, в основном становится следствием сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как правило, сначала у пациента развивается гипертоническая болезнь — длительное повышение артериального давления, которое может стать причиной поражения тканей мозга, сердца и почек.
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, в последние годы система ОМС ориентирована на развитие превентивной медицины. Профилактика позволяет предотвратить развитие многих недугов, сохраняя здоровье надолго.
Во избежание развития сосудистой катастрофы следует регулярно проходить динамическое наблюдение у специалиста с целью поддержания оптимального уровня артериального давления, устранения факторов риска, обследования органов-мишеней.
Для этих целей в стране организовано диспансерное наблюдение. Оно устанавливается при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3-й степени» и осуществляется врачом-терапевтом.
Частоту диспансеризации пациента устанавливает врач. Его решение базируется на определении степени сердечно-сосудистых рисков, но не может производиться реже одного раза в год в случае, если течение заболевания стабильно.
Осматривать пациентов со средним и низким риском, постоянно контролирующих свое артериальное давление, рекомендовано с интервалом в четыре-шесть месяцев.
Согласно заявлению советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, получающим лишь немедикаментозное лечение, рекомендовано прохождение диспансерных осмотров не реже чем раз в три месяца. Такая же частота посещения врача рекомендована тем, кто не придерживается лечения, полагая, что снижение артериального давления — это причина не проходить лекарственную терапию.
Для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, разработан особый алгоритм диспансеризации. В случае стабильного течения частота диспансерного посещения кардиолога не должна быть менее двух раз в год.
Эксперты системы ОМС отмечают, что проблемы с сердцем относятся к жизнеугрожающим состояниям. В случае обнаружения у себя подобных симптомов следует срочно обратиться к врачу или вызвать бригаду скорой помощи.