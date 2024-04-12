Специалисты системы ОМС озвучили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта

Согласно заявлению советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, получающим лишь немедикаментозное лечение, рекомендовано прохождение диспансерных осмотров не реже чем раз в три месяца. Такая же частота посещения врача рекомендована тем, кто не придерживается лечения, полагая, что снижение артериального давления — это причина не проходить лекарственную терапию.