Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты

Глава отдела логистики должен управлять отделом и давать задачи логистам, водителям и экспедиторам. Также он должен организовывать качественную доставку по городу и регионам, отправку и встречу грузов, уметь решать нестандартные вопросы и вести отчетность. От кандидата на вакансию требуется опыт работы в аналогичной должности от двух лет, опыт управления командой от пяти сотрудников, знания таможенного и транспортного законодательства России, а также опыт организаторской работы в сфере логистики и грузоперевозок, знание документооборота и умение вести деловую переписку.