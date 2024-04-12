Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Стало известно, какие вакансии в Перми в апреле стали наиболее высокооплачиваемыми. Подборку самых прибыльных предложений опубликовали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. К слову, по России в рейтинге самых высокооплачиваемых работ апреля находятся вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве, производстве, финансах, логистике, сфере услуг, здравоохранении и IT.
Уровень зарплаты: 120 тыс. — 150 тыс. рублей.
Лидером рейтинга SuperJob стала эта вакансия промышленного холдинга «КРЕДО». Компания называет себя лидером по производству строительной и упаковочной продукции и требует от соискателя опыта и ответственности. Взаимен в объявлении гарантируются стабильность и развитие. График стандартный: восьмичасовая и пятидневная рабочая неделя.
Глава отдела логистики должен управлять отделом и давать задачи логистам, водителям и экспедиторам. Также он должен организовывать качественную доставку по городу и регионам, отправку и встречу грузов, уметь решать нестандартные вопросы и вести отчетность. От кандидата на вакансию требуется опыт работы в аналогичной должности от двух лет, опыт управления командой от пяти сотрудников, знания таможенного и транспортного законодательства России, а также опыт организаторской работы в сфере логистики и грузоперевозок, знание документооборота и умение вести деловую переписку.
А еще работать придется на ул. Верхне-Муллинская, 130, но доставлять вас с работы и до нее будет служебный транспорт.
Уровень зарплаты: 100 тыс. рублей и выше.
Пермский трубопроводный завод ищет главного технолога. В обязанности специалиста входит разработка элементов трубопроводной арматуры и клапанов, а также усовершенствование существующих изделий. Кроме того, нужно сопровождать в производстве и корректировать конкурсную документацию, а также разрабатывать новую. Оперативно решайте возникающие вопросы и участвуйте в проведении типовых испытаний.
От соискателя требуется высшее образование по специальностям: гидроаэродинамика, подводная техника, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств или базовые знания гидродинамики. Также необходимо знать Единую систему конструкторской документации, уметь ее читать и разрабатывать. Кроме того, требуется иметь опыт работы технологом на машиностроительном предприятии от трех лет, знать режущий инструмент и владеть программами SolidWorks, Компас-3D, ANSYS.
Взамен ПТЗ предлагает трудоустройство по ТК РФ, своевременную оплату и пятидневную рабочую неделю.
Уровень зарплаты: от 100 тыс. рублей и выше.
Альфа-Банк в описании вакансии пишет, что специалист по доставке — это и курьер, и консультант. Вам нужно будет не только привезти банковские продукты клиентам, но и рассказать об услугах банка и помочь разобраться, как ими пользоваться. Также в обязанности входит подключение дополнительных услуг и оформление документов.
От пермяков требуется иметь образование не ниже среднего специального, быть готовыми к разъездам, также находить индивидуальный подход к клиенту и иметь смартфон с операционной системой Android или iOS. Банк предлагает бесплатное обучение и зарплату «без потолка» — оплата поступает за каждую доставку и каждое подключение дополнительных услуг у клиентов. Также можно работать по разным графикам: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, комфортно одеваться, прилагается оплата больничного и скидки от партнеров банка.
Уровень зарплаты: от 100 тыс. рублей и выше.
ИП Ясырев Н.В., занимающийся каркасным домостроением, ищет плотника-отделочника. В обязанности будущего работника входит выполнение сборочных работ на участке в соответствии с проектом и технологическим планом производства работ. Плотник должен собирать каркасные дома площадью до 50 кв. м. Будущее рабочее место находится в крытом ангаре в микрорайоне Заостровка.
От кандидата на вакансию требуется умение разбираться в чертежах, «читать» их, а также собирать модули. Работодатель обещает, что заказов на каркасные дома хватит на год вперед, а также официальное оформление, нормированный рабочий день и еженедельные выплаты.
Уровень зарплаты: от 75 тыс. до 80 тыс. рублей.
А вот и вакансия не в Перми: АО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод) указало, что ищет кандидата из краевой столицы. От соискателя требуется повышение производительности труда с помощью разработки и внедрения системы управления персоналом на предприятии. Также нужно определить кадровую политику, организовать управление по формированию, использованию и развитию потенциалов работников завода. Кроме того, необходимо руководить работой по совершенствованию и оптимизации технологии управления кадрами, методов поиска, отбора и найма работников, их адаптации и обучения.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование и опыт работы на руководящих должностях по управлению персоналом не менее пяти лет. Работодатель предлагает стандартную пятидневку, официальное трудоустройство, выплату зарплаты два раза в месяц и соцпакет.