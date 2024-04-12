Стало известно, когда выйдет продолжение приквела «Безумный Макс: Дороги ярости»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Приквел «Безумного Макса: Дороги ярости» выйдет 24 мая 2024 года под названием «Фуриоза: Сага о безумном Максе». Об этом сообщает издание newia.ru со ссылкой на источник.
Режиссер фильма Джордж Миллер намекал о том, что любителей франшизы ждет продолжение. Новая часть представит историю происхождения персонажа Фуризы, роль которого в свое время исполняла Шарлиз Терон.
По данным источника издания, создатели фильма хотят обратиться к опыту Мартина Скорсезе, омолодившего своих героев в фильме «Ирландец». Сейчас Шарлиз Терон 48 лет, и снимать ее нужно было тогда, когда она была моложе своей героини в фильме 2015 года. По мнению Миллера, так называемое омоложение на экране будет выглядеть неестественно.
На роль главной героини выбрали Аню Тейлор-Джой, она известна широкой публике, как звезда сериала «Ход королевы». В интервью Аня сказала, что ей предстоит серьезная работа над своей ролью.