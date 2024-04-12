properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Стало известно, когда выйдет продолжение приквела «Безумный Макс: Дороги ярости»

Стало известно, когда выйдет продолжение приквела «Безумный Макс: Дороги ярости»

12 апреля 2024, 10:06
Фото: Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
На роль Фуриозы было принято решение выбрать Аню Тейлор-Джой

Приквел «Безумного Макса: Дороги ярости» выйдет 24 мая 2024 года под названием «Фуриоза: Сага о безумном Максе». Об этом сообщает издание newia.ru со ссылкой на источник.

Режиссер фильма Джордж Миллер намекал о том, что любителей франшизы ждет продолжение. Новая часть представит историю происхождения персонажа Фуризы, роль которого в свое время исполняла Шарлиз Терон.

По данным источника издания, создатели фильма хотят обратиться к опыту Мартина Скорсезе, омолодившего своих героев в фильме «Ирландец». Сейчас Шарлиз Терон 48 лет, и снимать ее нужно было тогда, когда она была моложе своей героини в фильме 2015 года. По мнению Миллера, так называемое омоложение на экране будет выглядеть неестественно.

На роль главной героини выбрали Аню Тейлор-Джой, она известна широкой публике, как звезда сериала «Ход королевы». В интервью Аня сказала, что ей предстоит серьезная работа над своей ролью.

Читайте также:
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского краяВ Перми ищут актера на роль Жириновского
#Безумный Макс#Дороги ярости#Фуриоза#Сага о безумном Максе#Шарлиз Терон#Мартина Скорсезе#Ирландец#Омоложение#Анья Тейлор-Джой#Ход королевы
Подпишитесь
Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:00
Как «блатные» потеряли в Перми свою власть
Сегодня, 09:07
«Крепкий мужик, а по щекам слезы бегут». Рассказываем историю семьи Караваевых
Сегодня, 07:02
В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов
Сегодня, 10:28
Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР
Сегодня, 09:12
Осужденному в Москве хакеру из Перми не удалось отстоять акции «Гет-Нэт» у подельника
Сегодня, 05:14
"