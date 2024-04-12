Стало известно, когда выйдет продолжение приквела «Безумный Макс: Дороги ярости»

По данным источника издания, создатели фильма хотят обратиться к опыту Мартина Скорсезе, омолодившего своих героев в фильме «Ирландец». Сейчас Шарлиз Терон 48 лет, и снимать ее нужно было тогда, когда она была моложе своей героини в фильме 2015 года. По мнению Миллера, так называемое омоложение на экране будет выглядеть неестественно.