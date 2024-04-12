Суд отправил на принудительные работы директора УК, по вине которого погибла пермячка

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Кировский районный суд сегодня, 12 апреля. вынес приговор директору управляющей компании «Кристалл» Александру Гордеечеву. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.
Более года назад, 24 марта 2023 года, с крыши дома на ул. Адмирала Ушакова, 21 глыба льда упала на проходившую мимо пожилую женщину. В результате пенсионерка скончалась. Во время судебного разбирательства исследовались шесть томов письменных доказательств и заключения экспертов, также были допрошены более 20 свидетелей.
Суд учел смягчающие обстоятельства, в их числе: частичное возмещение сыну погибшей пенсионерки компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. рублей, признание вины и раскаяние в содеянном, выраженное, в том числе в извинениях. В итоге суд приговорил Александра Гордеечева к 2,5 годам принудительных работ в исправительном центре. Кроме того, директор УК должен выплатить сыну потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2,2 млн рублей.
Вчера, 11 апреля, сообщалось, что суд начал рассмотрение уголовного дела в ноябре. На финальной стадии судебных прений гособвинитель запросил Гордеечеву три года лишения свободы, так как преступление относится к категории тяжких.