Суд отправил на принудительные работы директора УК, по вине которого погибла пермячка

Более года назад, 24 марта 2023 года, с крыши дома на ул. Адмирала Ушакова, 21 глыба льда упала на проходившую мимо пожилую женщину. В результате пенсионерка скончалась. Во время судебного разбирательства исследовались шесть томов письменных доказательств и заключения экспертов, также были допрошены более 20 свидетелей.