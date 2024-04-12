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В Перми нашли способ сократить число авиакатастроф

Ученые в Перми нашли способ уменьшить число авиакатастроф из-за обледенения самолетов

12 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Перми нашли способ сократить число авиакатастроф

Разработка уже запатентована.

Обледенение двигателей самолета все еще является одной из причин авиакатастроф. Также образование льда на поверхностях лайнеров мешает летать на высоких скоростях на большие расстояния через зоны активного изменения погоды, например, Россию.

Противообледенительные системы только частично прогревают важные детали самолетов. Поэтому ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили способ удаления льда с лопастей вентилятора двигателей во время полета с помощью лазерной системы.

Разработка исследователей получила патент и была проведена по программе «Приоритет 2030». Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами. Под воздействием нагрева и вращения начинаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, и он сходит с лопастей, пояснил доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский. Таким образом, повысится безопасность передвижения самолетов по воздуху.

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