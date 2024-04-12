Ученые в Перми нашли способ уменьшить число авиакатастроф из-за обледенения самолетов

Разработка исследователей получила патент и была проведена по программе «Приоритет 2030». Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами. Под воздействием нагрева и вращения начинаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, и он сходит с лопастей, пояснил доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский. Таким образом, повысится безопасность передвижения самолетов по воздуху.