«Украдено трое подростков». Пермские поисковики высказались о пропаже детей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Пермские волонтеры из отряда «Регион59-поиск пропавших людей» прокомментировали сообщение о массовом похищении детей.
«Прямо сейчас началась массовая пропажа подростков в Перми. И нет, не где-то за углом, а именно в центре на Попова. Забирают подростков в 22:30–23:30. Людей увозят в Уфу как рабочую силу. За эту неделю было украдено трое подростков, никак не связанных между собой. Недавно был найден один из похищенных подростков, но уже мертвый. Прямо сейчас в поиске четверо подростков», — сказано в сообщении, которое распространяется в соцсетях.
Волонтеры назвали эти данные фейком, случаи исчезновения подростков между собой не связаны — это стечение обстоятельств. Специалисты отметили, что не могут называть причины ухода людей из дома, либо причины смерти — это личная жизнь как пропавшего, так и его семьи: «Пожалуйста, не распространяйте панику», — заявили поисковики.