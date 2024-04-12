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Пермские поисковики прокомментировали информацию о массовой пропаже детей

«Украдено трое подростков». Пермские поисковики высказались о пропаже детей

12 апреля 2024, 05:46
Фото: ideogram.ai

Пермские поисковики прокомментировали информацию о массовой пропаже детей

Волонтеры призывают не паниковать — подростков не крадут.

Пермские волонтеры из отряда «Регион59-поиск пропавших людей» прокомментировали сообщение о массовом похищении детей.

«Прямо сейчас началась массовая пропажа подростков в Перми. И нет, не где-то за углом, а именно в центре на Попова. Забирают подростков в 22:30–23:30. Людей увозят в Уфу как рабочую силу. За эту неделю было украдено трое подростков, никак не связанных между собой. Недавно был найден один из похищенных подростков, но уже мертвый. Прямо сейчас в поиске четверо подростков», — сказано в сообщении, которое распространяется в соцсетях.

Волонтеры назвали эти данные фейком, случаи исчезновения подростков между собой не связаны — это стечение обстоятельств. Специалисты отметили, что не могут называть причины ухода людей из дома, либо причины смерти — это личная жизнь как пропавшего, так и его семьи: «Пожалуйста, не распространяйте панику», — заявили поисковики.

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