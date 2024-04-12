«Украдено трое подростков». Пермские поисковики высказались о пропаже детей

Волонтеры назвали эти данные фейком, случаи исчезновения подростков между собой не связаны — это стечение обстоятельств. Специалисты отметили, что не могут называть причины ухода людей из дома, либо причины смерти — это личная жизнь как пропавшего, так и его семьи: «Пожалуйста, не распространяйте панику», — заявили поисковики.