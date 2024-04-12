«Уралкалий» ищет будущих сотрудников среди сегодняшних школьников

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Выпускники 11-х классов смогут выбрать такие специальности, как «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений» и другие.
Среди предлагаемых выпускникам 9-х классов специальностей — «Химическая технология неорганических веществ», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».
Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Университете науки и технологий «МИСиС» (Москва), Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах и в других учебных заведениях.
На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, обеспечение корпоративным жильем, профессиональный и карьерный рост.