«Уралкалий» ищет будущих сотрудников среди сегодняшних школьников

На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, обеспечение корпоративным жильем, профессиональный и карьерный рост.