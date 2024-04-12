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«Уралкалий» ищет будущих сотрудников среди сегодняшних школьников

«Уралкалий» ищет будущих сотрудников среди сегодняшних школьников

12 апреля 2024, 11:20
Фото: пресс-служба «Уралкалий»
Компания начинает целевой набор выпускников 9-х и 11-х классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным специальностям.

Выпускники 11-х классов смогут выбрать такие специальности, как «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений» и другие.

Среди предлагаемых выпускникам 9-х классов специальностей — «Химическая технология неорганических веществ», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Университете науки и технологий «МИСиС» (Москва), Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах и в других учебных заведениях.

На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, обеспечение корпоративным жильем, профессиональный и карьерный рост.

#Новости компаний#Экономика
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