В 6-8 классах перестанут изучать обществознание

Согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6-9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10-м и 11-м классах предмету отводятся уже два часа в неделю. Министерство планирует оставить число часов для 11-го класса без изменений, однако сократить их для 10-го класса до одного часа.