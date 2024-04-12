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Published Сегодня, 15:49

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В 6-8 классах перестанут изучать обществознание

В 6-8 классах перестанут изучать обществознание

12 апреля 2024, 15:49
Фото: 1MI
Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 1 сентября 2025 года. О принятом решении стало известно из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — написано в документе.

Согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6-9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10-м и 11-м классах предмету отводятся уже два часа в неделю. Министерство планирует оставить число часов для 11-го класса без изменений, однако сократить их для 10-го класса до одного часа.

Сокращение объема изучения обществознания анонсировалось и ранее. В частности, экс-министр образования, помощник президента Владимир Мединский говорил, что необходимые знания ученики получат на уроках истории и качество знаний не пострадает.

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#Общество#Образование
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