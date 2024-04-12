В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей

Крыша дома относительно недавно перекрыта металлом, не подтекает. Общая жилая площадь — 45 кв. м., а с учетом пристройки 120 кв. м. В доме имеются подпол и яма. «Дом ИЖС с адресом, можно прописаться. На участке так же есть деревянная (сруб) постройка с навесом, в документах оформлена как конюшня, требует восстановления или под снос на дрова», сообщается на сайте.