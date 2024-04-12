В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В деревне Грибаны Ординского округа Пермского края за 950 тысяч рублей продают двухэтажный дореволюционный дом 1910 года постройки. К продаже прилагается земельный участок площадью 21 сот. Объявление об этом появилось на сайте Авито.
Купеческая усадьба располагается в живописном месте. Толщина кирпичных стен составляет 80 см, толщина фундамента из натурального камня (плитняк) — 1,5 м. Засыпан фундамент до уровня первого этажа. В доме стоят две печи — большая на первом этаже, маленькая на втором. Автор объявления отмечает, что топить печи можно отдельно, также на них можно готовить.
Крыша дома относительно недавно перекрыта металлом, не подтекает. Общая жилая площадь — 45 кв. м., а с учетом пристройки 120 кв. м. В доме имеются подпол и яма. «Дом ИЖС с адресом, можно прописаться. На участке так же есть деревянная (сруб) постройка с навесом, в документах оформлена как конюшня, требует восстановления или под снос на дрова», сообщается на сайте.
Сейчас в доме нет воды, однако поблизости есть колодец. Проведено электричество, газовое отопление будет проведено чуть позже. Препятствий для бурения скважин нет. Зимой дороги чистят регулярно, проблем с освещением также нет.
На расстоянии 80 м от дома находится пруд, на котором можно рыбачить и купаться. Также, на противоположном берегу водоема можно увидеть заброшенный карьер по добыче камня. Близко расположена и знаменитая Ординская пещера. Деревня примечательна тем, что многие дома также царских времен постройки. На территории селения есть магазин, школа, фельдшерский пункт, церковь.
Добраться до муниципального центра можно за 20 мин на машине.