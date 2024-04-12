В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 15 по 24 апреля запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывке вновь построенных водоводов, отмечают в компании.