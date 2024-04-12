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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов

В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов

12 апреля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Жильцов просят сделать запас воды.

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 15 по 24 апреля запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывке вновь построенных водоводов, отмечают в компании.

Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:

Для ремонтных работ на сетях «НОВОГОРа»

Ул. Солдатова, д. 26, с 10:00 15 апреля до 10:00 16 апреля. Замена участка водопровода, протяженностью 10 м.

Без воды:

  • ул. Уфимская, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 10,
  • ЦТП по ул. Уфимская 2а,
  • ул. Солдатова 26, 26/1, 28, 28а, 30, 30а, 32.

 

Ул. Клименко, д. 24А, 16 апреля с 10:00 до 19:00, замена задвижки

Без воды:

  • ул. Клименко 24а — ввод со стороны ул. Клименко,
  • правый ввод на ЦТП №4 по ул. Пушкина 3.

Ул. Новосибирская, д. 17 16 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Новосибирская, 14, 16, 18а, 18, 15, 17,
  • ул. Сергинская, 20, 27.

Ул. Косякова, д. 17, с 17 апреля 9:00 до 18 апреля 9:00. Подключение вновь построенного водопровода.

Без воды:

  • ул. Косякова 17.

 

Ул. Домостроительная, д. 72, 18 апреля с 9:00 до 19:00. Замена задвижки.

Без воды:

  • ч/сектор по ул. Домостроительная, 35, 37, 60,70,72,76,78,80;
  • ул. Пер. Черемуховый, 3,4,5,6,7,12;
  • Пер Черемуховый 2-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,13,15,
  • ул. Лоцманская, 1,5а,
  • ул.Цимлянская, 14,16,18.

 

Ул. Маршрутная, д. 11, 18 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Маршрутная, 1, 5, 11, 11б, 11а.

 

Ул. Краснова, д. 18, 18 апреля 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Г.Звезда, 33, 35, 38Б,
  • ул. Пушкина, 64,
  • НС (Краснова, 24),
  • ул. Краснова, 18, 18/1, 16а, 24, 24литД, 24б, 24к1, 25.

Ул. Краснодонская, д. 2 20 апреля с 9:00 до 19:00. Замена задвижки.

Без воды:

ч/сектор по ул. Краснодонская, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, ул. Суперфосфатная, 20, 22.

 

Ул. Херсонская, д. 5, с 20 апреля 9:30 до 21 апреля 9:30. Подключение вновь построенного водопровода.

Без воды:

  • ул. Г. Панфилова 16,
  • ул. Ялтинская 10,
  • ул. Херсонская 2 (д/сад).

Ул. Космонавта Беляева, д. 40Д, 20 апреля с 10:00 до 19:00. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Беляева 40Г, 40Д.

Ул. Вижайская, д. 12 22 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Лодыгина, 37,
  • ул. Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12,
  • ул. Е. Ярославского, 30, 34а, 34, 36,38.

Ул. Сергинская, д. 24 23 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

  • ул. Сергинская, 29,31,22,22а, 24,26,28,33,
  • ул. Весенняя, 7,8,
  • ул. А. Гатауллина, 13,15,17,18,17а, 22,23,25,
  • ул. Новосибирская, 16а,
  • ул. Кузбасская, 37а.
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