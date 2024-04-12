В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 15 по 24 апреля запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывке вновь построенных водоводов, отмечают в компании.
Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:
Для ремонтных работ на сетях «НОВОГОРа»
Ул. Солдатова, д. 26, с 10:00 15 апреля до 10:00 16 апреля. Замена участка водопровода, протяженностью 10 м.
Без воды:
Ул. Клименко, д. 24А, 16 апреля с 10:00 до 19:00, замена задвижки
Без воды:
Ул. Новосибирская, д. 17 16 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Косякова, д. 17, с 17 апреля 9:00 до 18 апреля 9:00. Подключение вновь построенного водопровода.
Без воды:
Ул. Домостроительная, д. 72, 18 апреля с 9:00 до 19:00. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Маршрутная, д. 11, 18 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Краснова, д. 18, 18 апреля 9:30 до 19:30. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Краснодонская, д. 2 20 апреля с 9:00 до 19:00. Замена задвижки.
Без воды:
ч/сектор по ул. Краснодонская, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, ул. Суперфосфатная, 20, 22.
Ул. Херсонская, д. 5, с 20 апреля 9:30 до 21 апреля 9:30. Подключение вновь построенного водопровода.
Без воды:
Ул. Космонавта Беляева, д. 40Д, 20 апреля с 10:00 до 19:00. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Вижайская, д. 12 22 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.
Без воды:
Ул. Сергинская, д. 24 23 апреля с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.
Без воды: