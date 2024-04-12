В Перми потушили пожар в девятиэтажном доме

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:55
В Перми сообщили о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Чердынской. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Чердынская поступило 12 апреля в 9:03. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 36 человек личного состава и девяти единиц техники.
По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходило горение рубероида на кровле жилого девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Открытое горение было ликвидировано в 9:22. Пострадавших и погибших нет.
В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается.