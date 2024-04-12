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В Перми потушили пожар в девятиэтажном доме

В Перми потушили пожар в девятиэтажном доме

12 апреля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Горела кровля дома на улице Чердынской.

В Перми сообщили о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Чердынской. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

​Сообщение о пожаре на улице Чердынская поступило 12 апреля в 9:03. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 36 человек личного состава и девяти единиц техники.

​По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходило горение рубероида на кровле жилого девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано в 9:22. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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