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В Перми простились с 50-летним спортсменом, погибшим на СВО

В Перми простились с 50-летним спортсменом, погибшим на СВО

12 апреля 2024, 03:26
Фото: 1MI / Соцсети погибшего
Мужчина отправился в зону спецоперации в конце 2023 года.

В Перми простились с 50-летним рядовым Андреем Ещенко. Ранее он был профессиональным спортсменом, рассказал Properm.ru родственник мужчины. В декабре 2023 года в своих соцсетях мужчина оставил последний пост перед отправкой в зону боевых действий.

Пермяк подписал контракт 6 декабря 2023 года. Родным сообщили, что он погиб 6 февраля 2024 года: «Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — сказано в извещении, которое пришло родственникам.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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