В Перми простились с 50-летним спортсменом, погибшим на СВО

В Перми простились с 50-летним рядовым Андреем Ещенко. Ранее он был профессиональным спортсменом, рассказал Properm.ru родственник мужчины. В декабре 2023 года в своих соцсетях мужчина оставил последний пост перед отправкой в зону боевых действий.