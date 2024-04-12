В Перми простились с 50-летним спортсменом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Перми простились с 50-летним рядовым Андреем Ещенко. Ранее он был профессиональным спортсменом, рассказал Properm.ru родственник мужчины. В декабре 2023 года в своих соцсетях мужчина оставил последний пост перед отправкой в зону боевых действий.
Пермяк подписал контракт 6 декабря 2023 года. Родным сообщили, что он погиб 6 февраля 2024 года: «Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — сказано в извещении, которое пришло родственникам.