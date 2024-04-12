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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»

В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»

12 апреля 2024, 12:53
Фото: Департамент транспорта администрации Перми во ВКонтакте
Павильон нуждается в ремонте и дальнейшем обслуживании.

Департамент транспорта администрации Перми ищет собственника остановочного павильона «Биомед». Информация об этом появилась в официальной группе ведомства во ВКонтакте.

Власти Перми планируют сохранить уникальную остановку «НПО Биомед». Для этого необходимо принять объект на баланс муниципалитета в целях его регулярного ремонта и содержания.

Дептранс Перми отмечает, что построен павильон относительно давно. «Он достаточно вместительный и имеет необычную архитектуру. Хотелось бы сохранить его, а не менять на типовую конструкцию», сообщили в мэрии.

Фото: Департамент транспорта администрации Перми во ВКонтакте
#Пермь#Ремонт#Архитектура#Департамент транспорта#Мэрия#Остановка#Биомед#Собственник#Уникальная остановка
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