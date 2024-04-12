В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Департамент транспорта администрации Перми ищет собственника остановочного павильона «Биомед». Информация об этом появилась в официальной группе ведомства во ВКонтакте.
Власти Перми планируют сохранить уникальную остановку «НПО Биомед». Для этого необходимо принять объект на баланс муниципалитета в целях его регулярного ремонта и содержания.
Дептранс Перми отмечает, что построен павильон относительно давно. «Он достаточно вместительный и имеет необычную архитектуру. Хотелось бы сохранить его, а не менять на типовую конструкцию», сообщили в мэрии.