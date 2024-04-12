В Перми реорганизуют краевой колледж «Оникс»

Студенты, обучающиеся в корпусе на ул. Сысольской, 12, в том числе с ОВЗ, переводятся на обучение в Пермский химико-технологический техникум на ул. Ласьвинской, 6 или в Пермский колледж транспорта и сервиса на ул. Калинина, 22, в зависимости от профиля. Педагогическому коллективу подразделения будет предложено перейти на работу в эти учреждения. В освободившееся здание на ул. Сысольской при этом переедет центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который сейчас занимает второй этаж учебного корпуса Пермского химико-технологического техникума.