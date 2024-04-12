В Перми реорганизуют краевой колледж «Оникс»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Два структурных подразделения Пермского краевого колледжа «Оникс» по ул. Академика Веденеева, 9 и ул. Сысольская, 12 решено передать более оснащённым и удобным по расположению учреждениям среднего профессионального образования Перми. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на региональный минобр.
Как пояснила изданию бывший заместитель директора колледжа «Оникс» Нелли Галиуллина, это решение ущемляет права детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для таких студентов в учреждении создана доступная среда, разработаны образовательные программы по специальностям, часть из которых не представлена в заведениях, куда предлагается перевести ребят, например, профессия переплётчика. Всего в трёх подразделениях «Оникса» обучается сейчас порядка 500 студентов с инвалидностью, уточнила преподаватель.
В региональном минобразования изданию пояснили, что передача указанных структурных подразделений необходима для организации качественного образовательного процесса. Корпуса в Кировском и Орджоникидзевском районах не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении. Также одной из причин этого можно назвать территориальное расположение корпусов, которые находятся на значительном отдалении от головного корпуса, пояснили в ведомстве
В зданиях уже устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях всё труднее организовать качественный образовательный процесс, подчеркнули в краевом минобре.
Структурное подразделение по ул. Академика Веденеева, 9 передаётся Пермскому колледжу транспорта и сервиса на ул. Ивана Франко, 39. При этом в полном объёме сохранятся направления подготовки, все студенты и преподаватели останутся на своих местах и продолжат обучение в здании, расположенном в м/р Молодёжный.
Студенты, обучающиеся в корпусе на ул. Сысольской, 12, в том числе с ОВЗ, переводятся на обучение в Пермский химико-технологический техникум на ул. Ласьвинской, 6 или в Пермский колледж транспорта и сервиса на ул. Калинина, 22, в зависимости от профиля. Педагогическому коллективу подразделения будет предложено перейти на работу в эти учреждения. В освободившееся здание на ул. Сысольской при этом переедет центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который сейчас занимает второй этаж учебного корпуса Пермского химико-технологического техникума.
Также в минобре добавили, что распространяющаяся информация о закрытии корпуса колледжа «Оникс» на ул. Пушкина, 107а не соответствует действительности.