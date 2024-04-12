properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток

В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток

12 апреля 2024, 03:08
Фото: «Подслушано Загарье»
Пока неизвестно, кто загрязнил реку.

В Перми возбуждено уголовное дело о загрязнении нефтепродуктами особо охраняемой природной территории (ООПТ). Речь идет о реке Гусянка в Свердловском районе города. Река является частью ООПТ «Егошихинская долина».

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что неизвестные допустили слив нефтепродуктов в реку — погибли утки, произошло серьезное загрязнение водоохранной зоны. Специалисты очистили реку и землю рядом.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба).

О гибели уток сообщили местные жители в середине марта. Очевидцы утверждают, что жидкость слили недалеко от пешеходного моста с большегруза.

Читайте также:
Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазутОператоры мусорных полигонов Прикамье не успевают оформить экологические разрешенияМинприроды обязали ликвидировать крупную свалку в лесу под Соликамском
#Пермь#Прокуратура#Природа#Загрязнение#Природоохранная прокуратура#Загрязнение рек#Река
Подпишитесь
Осужденному в Москве хакеру из Перми не удалось отстоять акции «Гет-Нэт» у подельника
Сегодня, 05:14
Видео. Космонавты на МКС записали видеопоздравление ко Дню космонавтики
Сегодня, 05:53
В одном из районов Перми может смениться руководитель
Сегодня, 04:57
Мэр Перми высказался о скандале вокруг «Дягилевки» и запретил ставить дизлайки
Сегодня, 02:53
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
Сегодня, 05:25
Дым виден почти по всему городу. В Перми загорелась крыша многоэтажки
Сегодня, 04:33
"