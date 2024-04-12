В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Перми возбуждено уголовное дело о загрязнении нефтепродуктами особо охраняемой природной территории (ООПТ). Речь идет о реке Гусянка в Свердловском районе города. Река является частью ООПТ «Егошихинская долина».
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что неизвестные допустили слив нефтепродуктов в реку — погибли утки, произошло серьезное загрязнение водоохранной зоны. Специалисты очистили реку и землю рядом.
В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба).
О гибели уток сообщили местные жители в середине марта. Очевидцы утверждают, что жидкость слили недалеко от пешеходного моста с большегруза.