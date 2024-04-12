В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму

Пермская пересыльная тюрьма была местом прохождения различных политических заключенных, таких как народовольцы и участники революции. В 1899 году был добавлен Исправительный приют для несовершеннолетних. В 1919 году тюрьма была переименована в Исправительный рабочий дом № 1. В 1920-е годы ИРД № 2 состоял из нескольких корпусов, включая камеры, бани, кухни и мастерские. Один из недостроенных корпусов был использован для машиностроительного завода, где работали заключенные.