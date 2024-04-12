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В Перми за 1 млн рублей отремонтируют пересыльную тюрьму на Сибирской

В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму

12 апреля 2024, 07:12
Фото: properm.ru

В Перми за 1 млн рублей отремонтируют пересыльную тюрьму на Сибирской

Победителя аукциона объявят 22 апреля.

Пермский театр кукол, в здании которого ранее располагалась пересыльная тюрьма, объявил торги на ремонт памятника архитектуры. Начальная цена контракта составляет 1 млн 14 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать коридор объекта культурного наследия «Пересыльная тюрьма, где на пути в Сибирь останавливались ссыльные». Речь идет об одноэтажном здании, находящегося на улице Сибирской, 65, лит А2 (номер на поэтаэжном плане 81). Общая площадь помещения — 280 кв. м.

Работы по восстановлению памятника должны начаться 1 июля 2024 года, а завершиться до 25 июля. Подать заявки можно до 8:00 19 апреля. Победитель аукциона станет известен 22 апреля. В течение трех рабочих дней после подписания договора, исполнитель должен подать необходимый пакет документов в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края для получения разрешения на проведение работ в рамках договора. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ на объекте.

Здание, где с 1959 года находится Пермский государственный театр кукол, было построено в 1871 году для пересыльной тюрьмы. Позднее оно было преобразовано в Исправительное арестантское отделение. Рядом с тюрьмой была построена церковь при участии пермских купцов, которая была освящена в 1873 году.

Пермская пересыльная тюрьма была местом прохождения различных политических заключенных, таких как народовольцы и участники революции. В 1899 году был добавлен Исправительный приют для несовершеннолетних. В 1919 году тюрьма была переименована в Исправительный рабочий дом № 1. В 1920-е годы ИРД № 2 состоял из нескольких корпусов, включая камеры, бани, кухни и мастерские. Один из недостроенных корпусов был использован для машиностроительного завода, где работали заключенные.

В конце 1950-х годов тюрьма была реконструирована и предназначена для Театра Юного зрителя и театра кукол. С 1959 года Пермский государственный театр кукол находится в этом здании. Он был основан в 1937 году и начал свою деятельность с постановки спектакля «По щучьему велению».

#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Памятник#Тюрьма#Театр кукол#Договор#Гарантия#Исполнитель
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