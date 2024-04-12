В Прикамье чиновник приказывал выплачивать зарплату жене, которая не работала

Оказалось, что чиновник вносил в табель учета рабочего времени ложные данные о работе своей жены, которая была главным санитарным врачом станции. Бухгалтерам он давал указание начислять зарплату его супруге. При этом женщина в этот момент отдыхала за пределами РФ.