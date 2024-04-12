В Прикамье чиновник приказывал выплачивать зарплату жене, которая не работала

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:40
В Пермском крае осудили бывшего начальника Частинской станции по борьбе с болезнями животных. Следствие установило, что во время работы на должности чиновник растратил более 180 тыс. рублей, которые принадлежали учреждению.
Оказалось, что чиновник вносил в табель учета рабочего времени ложные данные о работе своей жены, которая была главным санитарным врачом станции. Бухгалтерам он давал указание начислять зарплату его супруге. При этом женщина в этот момент отдыхала за пределами РФ.
Кроме того, руководитель завышал размер премии, выплачиваемой жене, нарушая требования локальных нормативных актов. Суд назначил преступнику некое уголовное наказание, а также обязал возместить ущерб, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю. Мужчина выплатил деньги после ареста его счетов.