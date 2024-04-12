В Прикамье зафиксировали укусы клещей у пяти взрослых и одного ребёнка

Три обращения по укусам клещей поступили только от жителей Кудымкара. По словам Костарева, сезон активности клещевой активности начинается в конце марта или в апреле, а завершается к осени. При этом, если лето теплое, то продлится сезон может до середины октября. Каждый год на территории Прикамья присасывается 16-22 тыс. клещей.