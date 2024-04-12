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В Прикамье зафиксировали укусы клещей у пяти взрослых и одного ребёнка

В Прикамье зафиксировали укусы клещей у пяти взрослых и одного ребёнка

12 апреля 2024, 08:01
Фото: ideogram.ai
С 4 апреля в регионе официально начался клещевой сезон.

С начала 2024 года в Пермском крае были зафиксированы шесть укусов клещей — у пяти взрослых и одного ребенка. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев в ходе прямого эфира в сообществе правительства региона во ВКонтакте.

Три обращения по укусам клещей поступили только от жителей Кудымкара. По словам Костарева, сезон активности клещевой активности начинается в конце марта или в апреле, а завершается к осени. При этом, если лето теплое, то продлится сезон может до середины октября. Каждый год на территории Прикамья присасывается 16-22 тыс. клещей.

Напомним, что первым пострадавшим в этом году от укусу клеща стал житель Лысьвы. Клещевой сезон в крае официально начался 4 апреля.

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#Пермский край#Лысьва#Укусы клещей#Жители Кудымкара#Сезон активности#Клещевая активность#Территория Прикамья#Клещевой сезон
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