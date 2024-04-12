Завершено расследование дела десяти иностранцев, торговавших наркотиками в Перми

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 иностранных граждан - участников организованной преступной группы. Они торговали наркотиками на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемые с осени 2022 года по май 2023 года продавали наркотики на территории Пермского края путем оборудования тайников — «закладок». Наркотик поставлялся наркосбытчикам посредством интернет-магазина.
У задержанных десяти иностранцев изъято более 130 грамм наркотических веществ, приготовленных к сбыту
Все задержанные в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет», в крупном размере).
Уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.