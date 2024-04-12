Завершено расследование дела десяти иностранцев, торговавших наркотиками в Перми

Все задержанные в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет», в крупном размере).