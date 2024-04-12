Жительница Кунгура зарезала своего сожителя

Ночью 8 апреля в одной из кунгурских квартир сожители выпивали. Во время распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом. В результате ранения мужчина скончался на месте происшествия.