Жительница Кунгура зарезала своего сожителя

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Кунгуре 61-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства своего сожителя. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 8 апреля в одной из кунгурских квартир сожители выпивали. Во время распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом. В результате ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю ранее судимой 61 — летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.