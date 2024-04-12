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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Жительница Кунгура зарезала своего сожителя

Жительница Кунгура зарезала своего сожителя

12 апреля 2024, 16:18
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Убийство произошло в ходе совместного застолья.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре 61-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства своего сожителя. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 8 апреля в одной из кунгурских квартир сожители выпивали. Во время распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом. В результате ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю ранее судимой 61 — летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Происшествия#Криминал#Кунгур#Су скр
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