Жительница Юсьвы провела махинацию со средствами материнского капитала

Жительница Юсьвинского округа использовала средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. При этом ею было подписано обязательство о том, что приобретенный дом будет оформлен в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми. Однако женщина этого так и не сделала. Вопреки закону она продала дом, тем самым нарушив права своих детей и интересы Российской Федерации. В связи с нецелевым использованием бюджетных средств семейный капитал подлежал возврату.