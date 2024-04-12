Жительница Юсьвы провела махинацию со средствами материнского капитала

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Published Сегодня, 08:50
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Судебные приставы Пермского края взыскали с жительницы Юсьвы неосновательно полученные средства материнского капитала. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
Жительница Юсьвинского округа использовала средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. При этом ею было подписано обязательство о том, что приобретенный дом будет оформлен в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми. Однако женщина этого так и не сделала. Вопреки закону она продала дом, тем самым нарушив права своих детей и интересы Российской Федерации. В связи с нецелевым использованием бюджетных средств семейный капитал подлежал возврату.
В отделе судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании средств материнского капитала в размере более 433 тыс. рублей в пользу управления Пенсионного фонда России в Кудымкаре.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства через Единый портал госуслуг. Тем не менее, в установленный для добровольного исполнения срок решение суда исполнено не было. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 30 тыс. рублей.
После этого женщина выплатила все деньги — и в рамках исполнительного производства и сбор.