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Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде

Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде

13 апреля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда Пермского края. Об этом сообщило СУ СК Прикамья.

Ранее сообщалось, что куединским сиротам было представлено непригодное для жизни жилье. В квартирах промерзали пол, стены, а также появилась плесень. Вода поступала в жилые помещения неисправно, поэтому жителям приходилось приобретать воду за свои деньги.

Следователями Прикамья по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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#Пермский край#Куеда#Бастрыкин#Уголовное дело#Сироты#Вода#Плесень#Квартиры#Стены#Следственное управление СК#Нарушение жилищных прав#Пол
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