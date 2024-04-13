Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде

Ранее сообщалось, что куединским сиротам было представлено непригодное для жизни жилье. В квартирах промерзали пол, стены, а также появилась плесень. Вода поступала в жилые помещения неисправно, поэтому жителям приходилось приобретать воду за свои деньги.