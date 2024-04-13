Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда Пермского края. Об этом сообщило СУ СК Прикамья.
Ранее сообщалось, что куединским сиротам было представлено непригодное для жизни жилье. В квартирах промерзали пол, стены, а также появилась плесень. Вода поступала в жилые помещения неисправно, поэтому жителям приходилось приобретать воду за свои деньги.
Следователями Прикамья по факту инцидента возбуждено уголовное дело.