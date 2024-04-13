Екатерина Мизулина заинтересовалась избиением школьницы в одной из школ Прикамья

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сегодня, 12 апреля, Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась видеозаписью избиения школьница в г. Чайковский Пермского края. Комментарий об инциденте появился в ее официальном telegram-канале.
«В городе Чайковский Пермского края подростки избили девочку, поставили на колени и заставили извиняться. В telegram-каналах пишут, что это произошло около школы № 4. Обратились в МВД по этой ситуации», пишет Мизулина в социальной сети.
Напомним, что видео появилось в сообществе «Палим Чайковский», на котором две школьницы держали девочку, а третья наносила ей удары. Нападавшие требовали извиниться школьнице за некие слова и встать на колени. Она исполнила их требования, однако бить девочку ровесница не перестала. В ходе инцидента девушка кричала и звала свою бабушку.
Полиция установила личности участников конфликта, проверка продолжается.