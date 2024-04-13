Екатерина Мизулина заинтересовалась избиением школьницы в одной из школ Прикамья

Напомним, что видео появилось в сообществе «Палим Чайковский», на котором две школьницы держали девочку, а третья наносила ей удары. Нападавшие требовали извиниться школьнице за некие слова и встать на колени. Она исполнила их требования, однако бить девочку ровесница не перестала. В ходе инцидента девушка кричала и звала свою бабушку.