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Из добрянской пожарной части в Прикамье уволились 22 спасателя

Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели

13 апреля 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney

Из добрянской пожарной части в Прикамье уволились 22 спасателя

Зарплата работников ПСЧ-115 не индексировалась четыре года.

В городе Добрянка из пожарно-спасательной части №115 (ПСЧ-115) уволились 22 спасателя. Об этом сообщил портал 59.ru.

По словам работников ПСЧ-115, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы. Так, в зимний период в гаражных цистернах замерзает вода для тушения, заработная плата не увеличивалась четыре года подряд.

«Зарплата составляет от 28 до 30 тысяч. Ни горячей воды, ни душа, в части холодно, ворота въездные разваливаются, постельное белье не меняется», — рассказал один из бывших сотрудников изданию.

По данным источника, после инцидента в добрянской части на дежурства стали лично заступать командир ПСЧ-115 и его заместитель. В Главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили, что на данный момент пожарная часть работает в штатном режиме, и что уже рассматриваются новые кандидаты на вакантные должности.

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