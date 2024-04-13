Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели

По данным источника, после инцидента в добрянской части на дежурства стали лично заступать командир ПСЧ-115 и его заместитель. В Главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили, что на данный момент пожарная часть работает в штатном режиме, и что уже рассматриваются новые кандидаты на вакантные должности.