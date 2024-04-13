Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:39
В городе Добрянка из пожарно-спасательной части №115 (ПСЧ-115) уволились 22 спасателя. Об этом сообщил портал 59.ru.
По словам работников ПСЧ-115, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы. Так, в зимний период в гаражных цистернах замерзает вода для тушения, заработная плата не увеличивалась четыре года подряд.
«Зарплата составляет от 28 до 30 тысяч. Ни горячей воды, ни душа, в части холодно, ворота въездные разваливаются, постельное белье не меняется», — рассказал один из бывших сотрудников изданию.
По данным источника, после инцидента в добрянской части на дежурства стали лично заступать командир ПСЧ-115 и его заместитель. В Главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили, что на данный момент пожарная часть работает в штатном режиме, и что уже рассматриваются новые кандидаты на вакантные должности.