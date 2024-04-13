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Глава Минобра Пермского края прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии

Министр образования Пермского края прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии

13 апреля 2024, 07:02
Фото: properm.ru

Глава Минобра Пермского края прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии

В гимназии планируется разместить 300 учащихся из школы №21.

Глава Министерства образования Пермского края Раиса Кассина считает конфликт, возникший на фоне временного переезда учеников №21 в историческое здание Дягилевской гимназии, недопустимым. Об этом она сообщила на радио «Комсомольской правды» в Перми.

Министр отметила, что понимает опасения родителей учащихся Дягилевской гимназии. Вместе с тем она заявила, что в недоразумении от того, как против временного размещения детей из школы №21 могли высказываться учителя.

«Дети у нас общие, и мы не делим их на наших и чужих. Все дети должны учиться в хороших условиях и получать качественное образование. Да, школа №21 подлежит ремонту, но пока проектная документация не вышла из экспертизы. И пока непонятно, когда, как и в каком качестве здесь будет проводиться ремонт, но мы точно знаем, что должны предоставить детям из 21-й школы достойное место для обучения», — сказала Раиса Кассина.

Напомним, что здание Дягилевской гимназии на улице Сибирская, 33 планируется передать во временное пользование школы №21. В корпусе учебного заведения было решено разместить 300 учеников школы №21, пока в ней идет капитальный ремонт.

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#Пермский край#Ремонт#Дягилевская гимназия#Ученики#Министр образования#Школа №21
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