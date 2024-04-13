Министр образования Пермского края прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии

«Дети у нас общие, и мы не делим их на наших и чужих. Все дети должны учиться в хороших условиях и получать качественное образование. Да, школа №21 подлежит ремонту, но пока проектная документация не вышла из экспертизы. И пока непонятно, когда, как и в каком качестве здесь будет проводиться ремонт, но мы точно знаем, что должны предоставить детям из 21-й школы достойное место для обучения», — сказала Раиса Кассина.