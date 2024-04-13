Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году

В 2023 году выручка кондитерской фабрики «Пермская» составила 1,1 млрд рублей. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 15% (в 2022 году — 980 млн руб.). По данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль выросла с 54 в 2022-м до 63 млн руб. в прошлом году (17%).