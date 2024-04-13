properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Кондитерская фабрика «Пермская» заработала более 1 млрд в 2023 году

Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году

13 апреля 2024, 09:57
Фото: Кондитерская фабрика «Пермская»

Кондитерская фабрика «Пермская» заработала более 1 млрд в 2023 году

В течение прошлого года выручка предприятия выросла на 15%.

В 2023 году выручка кондитерской фабрики «Пермская» составила 1,1 млрд рублей. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 15% (в 2022 году — 980 млн руб.). По данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль выросла с 54 в 2022-м до 63 млн руб. в прошлом году (17%).

Кредиторская задолженность предприятия сложилась по итогам 2023 года в 111 млн. рублей, дебиторская задолженность в 200 млн рублей. Уставной капитал организации — 6,0 млн рублей. Генеральным директором предприятия с февраля 2010 года является Борис Швайцер.

Кондитерская фабрика была основана в 1892 года, на тот момент она являлась первой на территориях Урала и Сибири. Сейчас фабрика выпускает 120 наименований и реализует продукцию в России, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Литве, Эстонии, Германии, США и в других странах.

Читайте также:
Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублейСтал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училищаВ Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки
#Кредиторская задолженность#Генеральный директор#Продукция#Дебиторская задолженность#Выручка#2023 год#Чистая прибыль
Подпишитесь
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Сегодня, 06:13
Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели
Сегодня, 04:39
В 6-8 классах перестанут изучать обществознание
Вчера, 15:49
По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека
Вчера, 14:46
Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные
Вчера, 13:13
Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры
Вчера, 12:40
"