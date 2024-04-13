Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В 2023 году выручка кондитерской фабрики «Пермская» составила 1,1 млрд рублей. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 15% (в 2022 году — 980 млн руб.). По данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль выросла с 54 в 2022-м до 63 млн руб. в прошлом году (17%).
Кредиторская задолженность предприятия сложилась по итогам 2023 года в 111 млн. рублей, дебиторская задолженность в 200 млн рублей. Уставной капитал организации — 6,0 млн рублей. Генеральным директором предприятия с февраля 2010 года является Борис Швайцер.
Кондитерская фабрика была основана в 1892 года, на тот момент она являлась первой на территориях Урала и Сибири. Сейчас фабрика выпускает 120 наименований и реализует продукцию в России, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Литве, Эстонии, Германии, США и в других странах.