Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован

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В пятницу, 12 апреля, пермский предприниматель Евгений Габов объявлен в международный розыск и был заочно арестован. Об этом сообщило издание «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы суда.
Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина. 49-летнего бизнесмена обвинили в двух тяжких преступлениях — присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ)
За каждое совершенное деяние Габову грозит 10 лет лишение свободы со штрафом в 1 млн рублей. В 2019–2021 годы Габов находился во всероссийском розыске. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, Габов совершал налоговые махинации с НДС во время его работы генеральным директором пермского ЗАО «Электротехническая компания». ЗАО «ЭТК» было признано несостоятельным в апреле 2016 года, а в декабре 2017 года банкротом был признан сам Евгений Габов.
В ходе федерального розыска было установлено место проживания пермского предпринимателя — Республика Италия, провинция Терамо, коммуна Торторетто.