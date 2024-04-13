Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован

За каждое совершенное деяние Габову грозит 10 лет лишение свободы со штрафом в 1 млн рублей. В 2019–2021 годы Габов находился во всероссийском розыске. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, Габов совершал налоговые махинации с НДС во время его работы генеральным директором пермского ЗАО «Электротехническая компания». ЗАО «ЭТК» было признано несостоятельным в апреле 2016 года, а в декабре 2017 года банкротом был признан сам Евгений Габов.