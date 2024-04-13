properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован

Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован

13 апреля 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Решение суда вступило в силу 12 апреля.

В пятницу, 12 апреля, пермский предприниматель Евгений Габов объявлен в международный розыск и был заочно арестован. Об этом сообщило издание «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы суда.

Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина. 49-летнего бизнесмена обвинили в двух тяжких преступлениях — присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ)

За каждое совершенное деяние Габову грозит 10 лет лишение свободы со штрафом в 1 млн рублей. В 2019–2021 годы Габов находился во всероссийском розыске. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, Габов совершал налоговые махинации с НДС во время его работы генеральным директором пермского ЗАО «Электротехническая компания». ЗАО «ЭТК» было признано несостоятельным в апреле 2016 года, а в декабре 2017 года банкротом был признан сам Евгений Габов.

В ходе федерального розыска было установлено место проживания пермского предпринимателя — Республика Италия, провинция Терамо, коммуна Торторетто.

Читайте также:
Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в ПрикамьеВ суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-ПермьПризнан банкротом совладелец пермской аптечной сети Николай Шаврин
#Суд#Банкротство#Растрата#Скр#Штраф#Уклонение от уплаты налогов#Присвоение#Злоупотребление полномочиями#Ндс#Лишение свободы#Обвинение#Италия#Электротехническая компания#Международный розыск#РБК-Пермь#Пермский банкрот Габов#Заочно арестован#Евгений Габов#Росыск#Налоговые махинации#Терамо#Торторетто
Подпишитесь
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Сегодня, 06:13
Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели
Сегодня, 04:39
В 6-8 классах перестанут изучать обществознание
Вчера, 15:49
По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека
Вчера, 14:46
Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные
Вчера, 13:13
Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры
Вчера, 12:40
"