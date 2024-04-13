С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов

Напомним, что в марте текущего года городская дума ввела ограничения на места размещения точек проката электросамокатов в Перми. Согласно нововведению, все СИМ, обнаруженные в центре краевой столицы будут эвакуированы. За три первых дня апреля с городских улиц было вывезено 532 электросамоката, размещенных с нарушениями правил благоустройства.