С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
С начала 2024 года сотрудники ГИБДД Перми оштрафовали 14 нарушителей на электросамокатах. Об этом сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой на городское управление ведомства.
Водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ), нарушившим правила движения, грозит штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В случае, если нарушитель был в нетрезвом состоянии, сумма штрафа возрастает от 1000 до 1500 рублей.
Напомним, что в марте текущего года городская дума ввела ограничения на места размещения точек проката электросамокатов в Перми. Согласно нововведению, все СИМ, обнаруженные в центре краевой столицы будут эвакуированы. За три первых дня апреля с городских улиц было вывезено 532 электросамоката, размещенных с нарушениями правил благоустройства.