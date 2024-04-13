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«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог школы Перми Ольга Осипенко

«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко

13 апреля 2024, 06:13
Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края

«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог школы Перми Ольга Осипенко

Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
Сюжет
Школа

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года — 2024» стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко. Она представит Пермский край на финале всероссийского этапа. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Прикамья.

Мероприятие в текущем году проходило под девизом «Семья — это школа, воспитывающая сердце и характер». Всего приняли участие 163 учителя. В ходе объявления итогов были определены имена призеров в семи категориях.

Ольге Апанасенко вручили главный приз «Учителя года» — статуэтку пеликана, а также премию губернатора в размера 500 тыс. рублей. Федеральный этап конкурса ожидается в октябре этого года.

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