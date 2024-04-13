«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:32
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года — 2024» стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко. Она представит Пермский край на финале всероссийского этапа. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Прикамья.
Мероприятие в текущем году проходило под девизом «Семья — это школа, воспитывающая сердце и характер». Всего приняли участие 163 учителя. В ходе объявления итогов были определены имена призеров в семи категориях.
Ольге Апанасенко вручили главный приз «Учителя года» — статуэтку пеликана, а также премию губернатора в размера 500 тыс. рублей. Федеральный этап конкурса ожидается в октябре этого года.