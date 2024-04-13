В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Строительство поликлиники будет проходить на территории существующего больничного комплекса, в границах природной территории значения охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес» в функциональной зоне ООПТ «хозяйственная». Выполнение работ на участке начнется 30 мая или на следующий день после заключения контракта. Завершиться стройка должна до 29 июня 2026 года.
Возведение объекта пройдет за счет бюджета региона, распоряжаться средствами будет Министерство строительства Пермского края.