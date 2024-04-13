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В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере

В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере

13 апреля 2024, 11:40
Фото: Минстрой Пермского края
Строительство должно начаться 30 мая текущего года или на следующий день после подписания контракта.

ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» объявило о начале торгов на строительство поликлиники при фтизиопульмонологическом центре. Объект будет расположен на территории Черняевского леса, в Индустриальном районе Перми, на шоссе Космонавтов, 160. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила 819 млн 490 тыс. рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 7 мая 2024 года. Победитель будет объявлен спустя неделю, 14 мая. Проектно-сметная документация проекта получила положительное заключение госэкспертизы. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит построить трехэтажное здание общей площадью в 5 842,3 кв. м. В учреждении будут принимать, как взрослых (200 посещений в смену), так и детей (100 посещений в смену).

Строительство поликлиники будет проходить на территории существующего больничного комплекса, в границах природной территории значения охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес» в функциональной зоне ООПТ «хозяйственная». Выполнение работ на участке начнется 30 мая или на следующий день после заключения контракта. Завершиться стройка должна до 29 июня 2026 года.

Возведение объекта пройдет за счет бюджета региона, распоряжаться средствами будет Министерство строительства Пермского края.

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