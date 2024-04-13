В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере

Начальная цена контракта составила 819 млн 490 тыс. рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 7 мая 2024 года. Победитель будет объявлен спустя неделю, 14 мая. Проектно-сметная документация проекта получила положительное заключение госэкспертизы. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит построить трехэтажное здание общей площадью в 5 842,3 кв. м. В учреждении будут принимать, как взрослых (200 посещений в смену), так и детей (100 посещений в смену).