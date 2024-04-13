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В ходе ДТП в Чернушке погиб 39-летний житель Пермского края

В ходе ДТП в Чернушке погиб 39-летний житель Пермского края

13 апреля 2024, 07:39
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 12 апреля около 18:10, произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел в городе Чернушка, на ул. Парковая. Об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края в социальной сети.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средства было опрокинуто. На месте происшествие погиб 39-летний пассажир. Водитель машины был госпитализирован.

По факту автоаварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермский край#Чернушка#Госавтоинспекция
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