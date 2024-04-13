В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского городского округа Владимиром Кисляковым. Об этом сообщила администрация г. Березники.
Прощание состоится во вторник, 16 апреля, в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало прощальной панихиды назначено на 11:00.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Андреевича», сообщило ведомство в социальной сети.