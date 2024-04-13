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В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым

13 апреля 2024, 14:56
Фото: Администрация г. Березники во Вконтакте
Прощание с погибшим состоится 16 апреля.

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского городского округа Владимиром Кисляковым. Об этом сообщила администрация г. Березники.

Прощание состоится во вторник, 16 апреля, в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало прощальной панихиды назначено на 11:00.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Андреевича», сообщило ведомство в социальной сети.

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