Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы

Проект строительства БЦ получил статус приоритетного, что позволяет застройщику арендовать земельный участок без торгов. В комплексе будут размещены офисы «ЛУКОЙЛ-Пермь» и структуры правительства Прикамья. В реализацию проекта планируется инвестировать около 32 млрд рублей. Поскольку на территории располагаются объекты культурного наследия, будет действовать охрана.