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Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы

Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы

13 апреля 2024, 05:38
Фото: properm.ru
Ранее объект получил статус приоритетного.

Краевые власти получат 10 тыс. кв. м. в новом офисном центре у Камы. Бизнес-центр планируется построить в квартале №5, ограниченном улицами Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Инвестором проекта выступит дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУН-Инвест».

Согласно опубликованному протоколу заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермского края, инициатор проекта по строительству новых офисных башен должен передать на баланс региона значительную часть помещений общей площадью в 10 тыс. кв. м.

Проект строительства БЦ получил статус приоритетного, что позволяет застройщику арендовать земельный участок без торгов. В комплексе будут размещены офисы «ЛУКОЙЛ-Пермь» и структуры правительства Прикамья. В реализацию проекта планируется инвестировать около 32 млрд рублей. Поскольку на территории располагаются объекты культурного наследия, будет действовать охрана.

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