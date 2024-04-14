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«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА

«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА

14 апреля 2024, 10:53
Фото: properm.ru
По словам Юлии, обстрела из Ирана в Израиле ждали уже несколько дней.

Минувшей ночью Иран направил на Израиль со своих баз сотни ракет и дронов. Как пишут официальные СМИ, глава пресс-служба ЦАХАЛа Даниэль Хагари выступил со специальным заявлением. В нем он попросил граждан не распространять слухи, лишенные оснований. Однако, как говорят живущие в Израиле пермяки, особых поводов для фейков и не было.

«У меня такое впечатление, что минувшей ночью народ совершенно не напрягся. У нас во дворе живут граждане, которые слушают разную музыку — от „Смуглянки-молдаванки“ до ДДТ, они как ни в чем не бывало вечером слушали ее на полную мощность. И пока соседи их не попросили сделать потише — они гремели на весь двор», — рассказала репортеру Properm.ru журналист Юлия Баталина.

Юлия уехала в Израиль менее года назад. Сейчас она живет в Бат-Яме, это в пригороде Тель-Авива. По ее словам, над городом в минувшую ночь летало много военной техники, самолеты, вертолеты, беспилотники наблюдения. Эти БПЛА, по словам журналистки, летают каждую ночь, но в этот раз число их увеличилось.

«Как сказала знакомая, я неправильное время выбрала, чтобы пожить в Израиле. Но я не испытываю никаких особых стрессов», — говорит журналистка.

По словам Юлии, обстрела из Ирана в Израиле ждали уже несколько дней. «Пару дней назад я зашла за кейсом воды в соседний магазин, продавец говорит: воду надо запасать, а то Иран скоро нападет», — вспоминает журналистка.

Власти предупреждали людей о готовящемся нападении, Юлия получила смс-сообщение от муниципалитета, кроме того, пришло оповещение от вице-мэра, где он написал, что людей защитят и все будет хорошо.

После сообщений от властей соседей обошла старшая по подъезду, она открыла бункер и велела людям туда спускаться после того, как они услышат вой сирены. Но никакой сирены впоследствии не было.

В сравнении с тем, что творилось в начале октября, когда ХАМАС захватили заложников — не сравнить, говорит Баталина. По ее словам, тогда вокруг было очень много прилетов, постоянные воздушные тревоги и походы в бункер. Несколько обстрелов журналистка пережила, находясь на улице.

«Эта атака Ирана была скорее пиаровская, — рассказывает Юлия, — Никакого ужасного ощущения нет, все происходит, сегодня продовольственная ярмарка в честь праздника Песах (иудейский праздник в память об исходе из Египта, — Properm.ru). Люди собрались, там огромная толпа и все, как были, так и есть».

Волна ударов Ирана по территории Израиля минувшей ночью длилась около пяти часов, за это время Тегеран с разных баз выпустил несколько десятков беспилотников и ракет. Атака стала ответом на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Семилетний ребенок, пострадавший в результате удара Ирана, находится в тяжелом состоянии, еще около сорока человек получили медицинскую помощь.

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