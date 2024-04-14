«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Минувшей ночью Иран направил на Израиль со своих баз сотни ракет и дронов. Как пишут официальные СМИ, глава пресс-служба ЦАХАЛа Даниэль Хагари выступил со специальным заявлением. В нем он попросил граждан не распространять слухи, лишенные оснований. Однако, как говорят живущие в Израиле пермяки, особых поводов для фейков и не было.
«У меня такое впечатление, что минувшей ночью народ совершенно не напрягся. У нас во дворе живут граждане, которые слушают разную музыку — от „Смуглянки-молдаванки“ до ДДТ, они как ни в чем не бывало вечером слушали ее на полную мощность. И пока соседи их не попросили сделать потише — они гремели на весь двор», — рассказала репортеру Properm.ru журналист Юлия Баталина.
Юлия уехала в Израиль менее года назад. Сейчас она живет в Бат-Яме, это в пригороде Тель-Авива. По ее словам, над городом в минувшую ночь летало много военной техники, самолеты, вертолеты, беспилотники наблюдения. Эти БПЛА, по словам журналистки, летают каждую ночь, но в этот раз число их увеличилось.
«Как сказала знакомая, я неправильное время выбрала, чтобы пожить в Израиле. Но я не испытываю никаких особых стрессов», — говорит журналистка.
По словам Юлии, обстрела из Ирана в Израиле ждали уже несколько дней. «Пару дней назад я зашла за кейсом воды в соседний магазин, продавец говорит: воду надо запасать, а то Иран скоро нападет», — вспоминает журналистка.
Власти предупреждали людей о готовящемся нападении, Юлия получила смс-сообщение от муниципалитета, кроме того, пришло оповещение от вице-мэра, где он написал, что людей защитят и все будет хорошо.
После сообщений от властей соседей обошла старшая по подъезду, она открыла бункер и велела людям туда спускаться после того, как они услышат вой сирены. Но никакой сирены впоследствии не было.
В сравнении с тем, что творилось в начале октября, когда ХАМАС захватили заложников — не сравнить, говорит Баталина. По ее словам, тогда вокруг было очень много прилетов, постоянные воздушные тревоги и походы в бункер. Несколько обстрелов журналистка пережила, находясь на улице.
«Эта атака Ирана была скорее пиаровская, — рассказывает Юлия, — Никакого ужасного ощущения нет, все происходит, сегодня продовольственная ярмарка в честь праздника Песах (иудейский праздник в память об исходе из Египта, — Properm.ru). Люди собрались, там огромная толпа и все, как были, так и есть».
Волна ударов Ирана по территории Израиля минувшей ночью длилась около пяти часов, за это время Тегеран с разных баз выпустил несколько десятков беспилотников и ракет. Атака стала ответом на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Семилетний ребенок, пострадавший в результате удара Ирана, находится в тяжелом состоянии, еще около сорока человек получили медицинскую помощь.