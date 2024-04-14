«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА

«У меня такое впечатление, что минувшей ночью народ совершенно не напрягся. У нас во дворе живут граждане, которые слушают разную музыку — от „Смуглянки-молдаванки“ до ДДТ, они как ни в чем не бывало вечером слушали ее на полную мощность. И пока соседи их не попросили сделать потише — они гремели на весь двор», — рассказала репортеру Properm.ru журналист Юлия Баталина.