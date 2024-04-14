Глава СКР Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в поселке для многодетных

Как говорится в официальном сообщении СКР, в населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует. Местные жители, не имеющие личного транспорта, вынуждены преодолевать значительное расстояние до ближайшей остановки пешком по размытой дороге. Несмотря на обращения граждан в уполномоченные органы, ремонтные работы не проводятся, а отсыпка дороги в последний раз осуществлялась в 2017 году.