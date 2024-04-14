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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в поселке для многодетных

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в поселке для многодетных

14 апреля 2024, 12:18
В Большой Моси, где предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Большая Мось Пермского края. Несколькими днями ранее на пермском телевидении вышел сюжет о бездорожье в поселке, где одиннадцать лет назад выделялись участки земли для многодетных и семьи построили дома.

В сюжете говорится, что нормальных дорог в Большой Моси так и не появилось, а дети вынуждены идти до остановки школьного автобуса по непролазной грязи или сугробам.

Как говорится в официальном сообщении СКР, в населенном пункте, в котором предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, нет асфальтного покрытия и пешеходных тротуаров. Дорога покрыта многочисленными ямами и колеями, в связи с чем возможность проезда общественного транспорта отсутствует. Местные жители, не имеющие личного транспорта, вынуждены преодолевать значительное расстояние до ближайшей остановки пешком по размытой дороге. Несмотря на обращения граждан в уполномоченные органы, ремонтные работы не проводятся, а отсыпка дороги в последний раз осуществлялась в 2017 году.

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

В 2023 году из-за отсутствия инфраструктуры рядом с деревнями, где массово живут многодетные семьи, поступали обращения к губернатору Дмитрию Махонину.

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