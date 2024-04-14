Карагайские полицейские нашли в кювете находящегося в розыске угонщика

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В карагайскую полицию пришел 57-летний мужчина и сообщил об угоне автомобиля «Лада Гранта» в деревне Иваньково. Он рассказал, что поздним вечером оставил транспортное средство на парковке возле продуктового магазина. Вернувшись, обнаружил его пропажу.
На розыск машины были ориентированы наружные наряды полиции. Вскоре на автодороге Нытва-Кудымкар оперативник и участковый обнаружили автомобиль в кювете. Рядом находился подозреваемый. Водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.
Гражданина доставили в отдел полиции. Им оказался 19-летний юноша без определенного места жительства. В ходе дознания он рассказал, что проник в чужое транспортное средство через незапертую дверь, а в кармане водительской двери нашел запасной ключ от замка зажигания.
В отделе МВД России «Карагайский» в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права».
Стражи порядка выяснили, что молодой человек находился розыске за совершение аналогичных противоправных деяний на территории краевой столицы.
Владелец угнанной машины поблагодарил полицейских за быструю поимку преступника.