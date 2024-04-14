Карагайские полицейские нашли в кювете находящегося в розыске угонщика

Гражданина доставили в отдел полиции. Им оказался 19-летний юноша без определенного места жительства. В ходе дознания он рассказал, что проник в чужое транспортное средство через незапертую дверь, а в кармане водительской двери нашел запасной ключ от замка зажигания.