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Начало новой войны на Востоке? Что известно на этот час об атаке Ирана на Израиль

Начало новой войны на Востоке? Что известно на этот час об атаке Ирана на Израиль

14 апреля 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney
Официально Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе.

185 БПЛА, 110 ракет «земля-земля» и 36 крылатых ракет из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена минувшей ночью были выпущены по территорию Израиля. Заявляется, что большинство из них были сбиты. Волна длилась около пяти часов.

В начале атаки Росавиация заявила, что рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений. Ранее было сообщено о закрытии воздушного пространства над ними.

Иранский постпред в ООН заявил, что его страна ответит более мощно, если Израиль решится на ответный удар. По оценке Тегерана, СБ ООН позволил Израилю нарушить главные принципы международного права, когда не осудил удар Израиля по дипконсульству Ирана в Сирии. Официально Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе.

Сообщается, что одна из военных баз на юге Израиля получила от атаки «незначительные повреждения». Именно из нее стреляли по дипконсульству в Сирии.

Есть сообщения о тридцати обратившихся к медикам и одной пострадавшей в результате атаки девочке.

Лидеры стран G7 14 апреля обсудят скоординированный дипломатический ответ на атаку Ирана на Израиль, заявил Джо Байден.

СМИ утром воскресенья начали сообщать о начале новой волны атаки по Израилю.

Бывшие пермяки рассказали нам на данный момент только о бессонной ночи.

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