Начало новой войны на Востоке? Что известно на этот час об атаке Ирана на Израиль

Иранский постпред в ООН заявил, что его страна ответит более мощно, если Израиль решится на ответный удар. По оценке Тегерана, СБ ООН позволил Израилю нарушить главные принципы международного права, когда не осудил удар Израиля по дипконсульству Ирана в Сирии. Официально Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе.