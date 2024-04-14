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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Насколько будет холодной ночь на понедельник в Прикамье? Отвечают синоптики

Насколько будет холодной ночь на понедельник в Прикамье? Отвечают синоптики

14 апреля 2024, 09:20
Фото: properm.ru
Пермский край оказался под влиянием гребня повышенного давления.

Сегодня в Пермском крае наблюдается малооблачная погода под влиянием гребня повышенного давления, ось которого пролегает через Республику Коми, Кировскую область и Татарстан. Об этом в Telegram-канале сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

По восточной периферии гребня холодный воздух все-таки достиг Пермского края. Но, как утверждают метеорологи, произошло это позднее, чем ожидалось. Поэтому ночь на севере Прикамья оказалась достаточно морозной (в Гайнах и Чердыни было -9˚С), тогда как на юге края в Чернушке температура даже не упала ниже 0˚С. И днем этот контраст между северными и южными районами сохранится — на севере и северо-востоке будет всего +1…+2˚С, на юге до +6…+8˚С, а в Перми до +5˚С.

Ближайшая ночь на 15 апреля также будет прохладной — по краю -1…-6˚С, на северо-востоке до -10˚С, в Перми до -4˚С. Днем по мере отхода гребня повышенного давления на восток будет усиливаться юго-восточный ветер, поступать более теплый воздух, к вечеру увеличится облачность начиная с юго-западных районов. Но прогрев пока не очень сильный, днем +8…+13˚С по краю и до +11˚С в Перми.

В МЧС, в свою очередь, предупреждают, что завтра по данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологическое явления. Днем ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

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