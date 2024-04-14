Насколько будет холодной ночь на понедельник в Прикамье? Отвечают синоптики

По восточной периферии гребня холодный воздух все-таки достиг Пермского края. Но, как утверждают метеорологи, произошло это позднее, чем ожидалось. Поэтому ночь на севере Прикамья оказалась достаточно морозной (в Гайнах и Чердыни было -9˚С), тогда как на юге края в Чернушке температура даже не упала ниже 0˚С. И днем этот контраст между северными и южными районами сохранится — на севере и северо-востоке будет всего +1…+2˚С, на юге до +6…+8˚С, а в Перми до +5˚С.