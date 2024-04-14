Пермячка увезла детей в Тульскую область и поселила в шалаше

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, в ближайшее время детей передадут бабушке, которая живёт в Прикамье и уже оформляет опекунство. Семья эта ранее была на контроле. Она уже пыталась ограничить маму в родительских правах, но суд не поддержал это решение.