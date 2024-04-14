Пермячка увезла детей в Тульскую область и поселила в шалаше

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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35-летняя пермячка, чтобы ее не лишили родительских прав, сбежала вместе с сожителем и двумя детьми 12 и 10 лет. Скрывались они в лесу в Тульской области, передает «Рифей-Пермь». Они прожили 11 месяцев в шалаше — стены из фанеры и кусок линолеума вместо крыши. Еду готовили на костре, мылись в тазике. Девочки нигде не учились.
Полиция обнаружила детей в шалаше, в горах мусора. Семья находилась в федеральном розыске более полугода.
Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, в ближайшее время детей передадут бабушке, которая живёт в Прикамье и уже оформляет опекунство. Семья эта ранее была на контроле. Она уже пыталась ограничить маму в родительских правах, но суд не поддержал это решение.