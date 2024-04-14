По делу о взятке главврачу пермского онкодиспансера вынесут еще один приговор

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Updated Сегодня, 13:00
Государственный обвинитель Анна Кисель попросила назначить штраф главному бухгалтеру компании-поставщика больничной еды «Элиона» Марине Юминой в качестве наказания за переданные в подарок бывшему главному врачу пермского онкодиспансера Максиму Мезенцеву сертификаты. Как стало известно журналисту Properm.ru, прокуратура просит определить общую сумму штрафа как 65-ти кратный размер взятки стоимостью в 50 тыс. рублей. Также гособвинение просит зачесть отбытый Юминой срок под арестом в СИЗО.
Окончательно гособвинение просит взыскать с Марины Юминой 3,25 млн рублей и на пять лет лишить ее права занимать руководящие должности в компаниях. Сама она виновной себя ни в чем не признает.
Решение по делу Марины Юминой судья Индустриального районного суда Галина Каргополова вынесет уже 16 апреля, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Речь в материалах этого уголовного дела идет о переданных Мезенцеву к новому году двух сертификатах «М-Видео», из-за которых должности лишился и он сам, а также был приговорен к штрафу. Они полагались в качестве презента за беспрепятственное согласование документов по госконтракту на поставку больничного питания. Общий размер заключенного в 2019 году госконтракта составлял 34,14 млн рублей, штраф за каждый факт ненадлежащего его исполнения — 1,7 млн рублей.
Изначально Мезенцев признавал вину в получении взятки, но потом он и его адвокаты начали утверждать, что главный врач не курирует поставки питания. Как указывается в апелляционной жалобе, в диспансере имеется совет по контролю за оказанием услуг по лечебному питанию, перед подписанием им актов выполненных работ и счетов на оплату их проверяют другие должностные лица. Он указал в явке с повинной и первоначальных показаниях, что считал полученные сертификаты вознаграждением за будущие услуги перед ООО «Элиона», по указанию оперативных сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, которым он доверял.
Также в деле есть указания на то, что Мезенцев полагал, что когда он давал показания по делу, он изобличал должностных лиц «Элионы», а не себя самого. Он утверждает, что в имеющихся в деле записях их с Юминой разговоров отсутствует информация о том, что данные сертификаты переданы ему за какое-либо покровительство или попустительство.
Мезенцев доказывал, что вывод суда о наличии у него прямого умысла на получение взятки является немотивированным, поскольку о наличии сертификатов в подарочном пакете ему не было известно, о них никто не говорил, никто ничего не обещал. Однако в деле также есть и его показания о том, что используя указанные выше две подарочные карты с балансом на общую сумму 50 тыс. рублей, Мезенцев приобрел для личного пользования бытовую технику — стайлер Dyson HS01 Fn Comp Eu стоимостью 39,9 тыс. рублей и пылесос VC Dyson SV11 Parquet Extra стоимостью 19,99 тыс. рублей.
В результате Мезенцеву трижды не удалось обжаловать в Пермском краевом суде приговор. Ему за получение взятки назначили штраф на 300 тыс. рублей.
А в 2022 году Индустриальный районный суд приговорил предпринимательницу Эльфиру Кузьмину к штрафу в 450 тыс. рублей за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. Штраф вынесен с зачетом срока, проведенного под арестом. Своей вины в содеянном владелица компаний «Элиона» и «Медилайн» не признает.
Еще одно уголовное дело, связанное с компанией «Элиона», уже несколько лет не могут возбудить в Чайковском. Местная полиция вновь отказала из-за отсутствия состава преступления в возбуждении дела, связанного с незаконной продажей больничного пищеблока местной горбольницы. Ранее прокуратура в арбитражном суде не единожды высказывала позицию, что продажа «Элионе» здания явилась цепочкой недобросовестных сделок.
10 апреля в Верховный суд РФ поступили жалобы «Элионы» и администрации Чайковского на решение, по которому пищеблок оказался в собственности Пермского края.