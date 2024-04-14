По делу о взятке главврачу пермского онкодиспансера вынесут еще один приговор

Изначально Мезенцев признавал вину в получении взятки, но потом он и его адвокаты начали утверждать, что главный врач не курирует поставки питания. Как указывается в апелляционной жалобе, в диспансере имеется совет по контролю за оказанием услуг по лечебному питанию, перед подписанием им актов выполненных работ и счетов на оплату их проверяют другие должностные лица. Он указал в явке с повинной и первоначальных показаниях, что считал полученные сертификаты вознаграждением за будущие услуги перед ООО «Элиона», по указанию оперативных сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, которым он доверял.