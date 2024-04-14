Суд в Березниках признал законным отказ банка вернуть украденное мошенниками

В феврале 2022 ему позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка ВТБ, обманным путем заставили его оформить кредит, затем снять денежные средства и положить их на счет неизвестного ему лица. По данному факту истец обратился в полицию, по результатам рассмотрения данного заявления было возбуждено уголовное дело, истец был признан потерпевшим. Он обращался к ответчику с заявлением по факту мошеннических действий, из банка был получен ответ, согласно которому все операции по счетам банк посчитал законными.