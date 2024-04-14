Суд в Березниках признал законным отказ банка вернуть украденное мошенниками

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Житель Березников пытался аннулировать полученный в банке ВТБ кредит, который он взял по требованию мошенников. Он обратился в суд с требованием о признании недействительным (ничтожным) кредитного договора, применении последствий недействительности сделки.
В обоснование исковых требований, истец указал, что у него в пользовании имелась банковская карта Банка ВТБ (ПАО) с расчетным счетом, на который осуществлялось перечисление заработной платы Этой картой он осуществлял необходимые платежи и оплачивал покупки. Кроме того, к банковскому счету был привязан личный номер телефона.
В феврале 2022 ему позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка ВТБ, обманным путем заставили его оформить кредит, затем снять денежные средства и положить их на счет неизвестного ему лица. По данному факту истец обратился в полицию, по результатам рассмотрения данного заявления было возбуждено уголовное дело, истец был признан потерпевшим. Он обращался к ответчику с заявлением по факту мошеннических действий, из банка был получен ответ, согласно которому все операции по счетам банк посчитал законными.
В суде было установлено, кредитный договор подписан простой электронной подписью по правилам Закона «Об электронной подписи» путем направления ключа электронной подписи (СМС-сообщения). Истец был идентифицирован банком, условия договора займа сторонами согласованы, денежные средства ответчику переведены. Из материалов дела безусловно следует, что Банк свои обязательства перед заемщиком выполнил в полном объеме, перечислив мужчине денежные средства. При этом суд полагает, что дальнейшее распоряжение кредитными денежными средствами имело место по усмотрению самого истца.
Решением Березниковского городского суда Пермского края исковые требования оставлены без удовлетворения.
По оценкам ВТБ, в 2022 году мошенники пытались похитить средства клиентов банка рекордные 7,8 млн раз, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении кредитной организации.